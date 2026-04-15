L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un accordo con l’Iran potrebbe essere raggiunto entro la fine del mese, descrivendo la situazione come una guerra “quasi finita”. Nel frattempo, ha annunciato l’invio di altri 10mila soldati nell’area, aumentando così la presenza militare per esercitare pressione su Teheran. Le sue dichiarazioni si sono susseguite in un momento di tensione crescente tra le parti coinvolte.

Un accordo con l’Iran entro la fine del mese è «possibile». Lo ha affermato Donald Trump, che ha parlato di una guerra «quasi finita», pur confermando l’invio di altri 10mila soldati nell’area per aumentare la pressione su Teheran. Tregua e trattative I contatti tra Stati Uniti e Iran proseguono attraverso i mediatori, mentre un nuovo round di negoziati potrebbe svolgersi la prossima settimana. Non sono ancora stati definiti né la sede né la data, ma tra le ipotesi figura nuovamente Islamabad. Intanto la Casa Bianca ha smentito l’ipotesi di un’estensione della tregua. Secondo fonti iraniane, nell’ambito dei colloqui Teheran avrebbe proposto di garantire il passaggio sicuro delle navi nello Stretto di Hormuz, uno dei nodi principali del confronto insieme al programma nucleare.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Iran, Trump accelera: “Accordo entro il mese”. Poi invia altri 10mila soldati

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