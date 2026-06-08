Flotilla il ministro israeliano Ben-Gvir indagato dai pm di Roma 

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale è indagato dalla Procura di Roma per tortura e sequestro di persona in relazione alla vicenda Flotilla. L'inchiesta riguarda presunte responsabilità in episodi avvenuti durante le operazioni legate alla flottiglia. La procura ha aperto un fascicolo e sta conducendo approfondimenti su eventuali responsabilità del ministro. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a ulteriori dettagli sull’indagine.

Tortura e sequestro di persona sono le ipotesi di reato. La replica: “Non mi faccio intimidire” Tortura e sequestro di persona sono le ipotesi di reato al centro dell’inchiesta della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla che vede indagato il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Il fascicolo aperto a piazzale Clodio riguarda l’abbordaggio della nave da parte delle autorità israeliane e le frasi di scherno rivolte dal ministro agli attivisti fermati nel porto di Ashdod, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena dopo essere stato condotti in un hangar portuale. Tra i coinvolti risultano anche cittadini italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Flotilla, il ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir indagato a Roma

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