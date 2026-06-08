Il minigolf della savana al centro commerciale

Da ravennatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 13 al 28 giugno, dalle 15:00 alle 19:00, all’ESP Ravenna sarà aperto un percorso di minigolf chiamato Africa Golf. Il percorso si svolge all’interno di un’area allestita con decorazioni e atmosfere che richiamano la savana. L’accesso è gratuito e aperto a tutti i visitatori che vogliono provare a giocare. L’evento si svolge nel centro commerciale.

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Dal 13 al 28 giugno, dalle 15:00 alle 19:00, all’ESP Ravenna si terrà Africa Golf, un percorso di minigolf immerso nelle atmosfere della savana, con accesso gratuito. Tra giraffe, elefanti e scenari suggestivi, i più piccoli potranno sfidarsi e mettere alla prova mira e precisione in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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