Il minigolf della savana al centro commerciale
Dal 13 al 28 giugno, dalle 15:00 alle 19:00, all’ESP Ravenna sarà aperto un percorso di minigolf chiamato Africa Golf. Il percorso si svolge all’interno di un’area allestita con decorazioni e atmosfere che richiamano la savana. L’accesso è gratuito e aperto a tutti i visitatori che vogliono provare a giocare. L’evento si svolge nel centro commerciale.
Dal 13 al 28 giugno, dalle 15:00 alle 19:00, all’ESP Ravenna si terrà Africa Golf, un percorso di minigolf immerso nelle atmosfere della savana, con accesso gratuito. Tra giraffe, elefanti e scenari suggestivi, i più piccoli potranno sfidarsi e mettere alla prova mira e precisione in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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