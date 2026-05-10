Ciclismo il connubio fra centro commerciale e società Le Terrazze al fianco della Casalese-Casano

Nel mondo del ciclismo giovanile, si intrecciano aspetti sportivi e sociali, rappresentando un punto di riferimento per molti giovani atleti. Recentemente, le Terrazze hanno collaborato con la società sportiva Casalese-Casano, rafforzando il legame tra il centro commerciale e il settore sportivo. Questa sinergia mira a sostenere le attività dedicate ai giovani ciclisti, promuovendo la crescita personale attraverso le competizioni e le iniziative di formazione.

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