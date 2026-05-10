Ciclismo il connubio fra centro commerciale e società Le Terrazze al fianco della Casalese-Casano
Nel mondo del ciclismo giovanile, si intrecciano aspetti sportivi e sociali, rappresentando un punto di riferimento per molti giovani atleti. Recentemente, le Terrazze hanno collaborato con la società sportiva Casalese-Casano, rafforzando il legame tra il centro commerciale e il settore sportivo. Questa sinergia mira a sostenere le attività dedicate ai giovani ciclisti, promuovendo la crescita personale attraverso le competizioni e le iniziative di formazione.
Il ciclismo giovanile, nel suo senso più autentico, non è solo una cronaca di fughe e traguardi, ma un cantiere aperto sulla formazione dell’individuo. La nuova sinergia siglata tra il centro commerciale Le Terrazze e la realtà ciclistica congiunta Pedale Casalese Armofer - Casano Cicli Drali rappresenta un modello di investimento sociale, che scavalca la pura sponsorizzazione sportiva per divenire infatti un progetto educativo. L’accordo nasce dal desiderio di sostenere una delle eccellenze storiche del territorio, l’associazione che dal 1975 cura l’organizzazione del prestigioso Giro della Lunigiana, spostando però i riflettori sull’attività quotidiana delle giovani leve.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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