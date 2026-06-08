Il Milano Pride pronto a dare battaglia e a sfilare in massa | Su diritti e genitorialità non arretreremo di un millimetro

Da ilgiorno.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano, 8 giugno 2026 – " Corpi in Rivolta, in lotta per i diritti' è il tema della 25esima edizione di Milano Pride, che per tutto il mese di giugno animerà la città con oltre cento eventi e iniziative, per concludersi sabato 27 giugno con la parata e l'evento finale all' Arco della Pace. Il tema scelto richiama la preoccupazione ad un "clima di discriminazione crescente", come sottolineano gli organizzatori, Arcigay e coordinamento delle associazioni arcobaleno. "Scendere in piazza è un gesto più che mai necessario per rivendicare dignità, diritti e libertà per tutti. E invitiamo l'intera città a fare un passo avanti", ha spiegato Alice Redaelli, presidente di Cig Arcigay Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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