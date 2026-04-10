Pride di Sanremo | il legame tra diritti LGBTQIA+ e giustizia globale

L’organizzazione Sumud Ponente Ligure ha annunciato la propria partecipazione al Gay Pride di Sanremo, portando con sé un messaggio sulla connessione tra diritti LGBTQIA+ e tematiche di giustizia a livello mondiale. La manifestazione si svolgerà nella città ligure e vedrà coinvolti diversi attivisti e associazioni che intendono promuovere l’uguaglianza e i diritti civili. La partecipazione mira a sottolineare come le battaglie locali siano strettamente legate alle questioni di diritti umani a livello globale.

L’organizzazione Sumud Ponente Ligure ha annunciato la propria partecipazione al Gay Pride di Sanremo, portando nel cuore della manifestazione l’interconnessione tra i diritti civili e le grandi questioni umanitarie globali. La decisione del gruppo riflette una visione politica che non separa le battaglie per l’identità LGBTQIA+ dalle lotte contro la violenza sistemica e le ingiustizie sociali che colpiscono diverse popolazioni nel mondo. Il legame inscindibile tra diritti civili e giustizia globale. Secondo quanto comunicato da Sumud Ponente Ligure, la partecipazione all’evento sanremese nasce dalla convinzione che le libertà non possano essere considerate frammentate o parziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pride di Sanremo: il legame tra diritti LGBTQIA+ e giustizia globale Sanremo Pride 2026: orgoglio LGBTQIA+ ritorna con eventi e storiaSanremo si prepara a un aprile ricco di eventi, tra musica e diritti, tradizione e innovazione. Open day Oxfam Italia a Firenze: scopri come attivarti per i diritti e la giustizia globale!Sabato 21 Febbraio dalle ore 15 alle ore 19, Oxfam apre le porte della sua sede di Firenze (via Pierluigi da Palestrina 26r) per un incontro dedicato... Temi più discussi: Sanremo Pride 2026. Priscilla zia del Pride per il matrimonio egualitario; Sumud Ponente Ligure aderisce al Gay Pride di Sanremo; Sanremo Pride 2026: sabato 11 aprile torna il primo Pride d’Italia e rilancia i diritti, Fiori d’arancio per tutt!; Sanremo torna a ospitare il Pride: Vogliamo fiori d’arancio per tutti. Sanremo Pride 2026, la città si colora: parata e diritti al centro dell’eventoSanremo Pride 2026 l’11 aprile a Sanremo: parata, programma e ospiti per l’evento LGBTQIA+ in provincia di Imperia. ligurianotizie.it Sanremo Pride 2026, la giunta Mager stanzia 3.500 euro. Ventimiglia (Futuro Nazionale) all’attaccoIl contributo comunale va al progetto di MIA Arcigay Imperia Fiori d’arancio per tutt*, in programma tra il 4 e l’11 aprile. L’ex capogruppo della Lega: «Soldi pubblici sprecati mentre i cittadini s ... riviera24.it Sanremo Pride 2026, stop all’asporto di alcol e bevande in vetro o lattina: scatta l’ordinanza del sindaco Divieti dalle 11 di sabato nell’area di piazza Colombo e vie limitrofe. Vietato anche portare spray antiaggressione: multe fino a 500 euro - facebook.com facebook Sanremo Pride torna l'11 aprile: il primo Pride d'Italia rilancia i diritti con lo slogan Fiori d'arancio per tutt! Settimana di eventi dal 4 aprile. x.com