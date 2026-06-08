Dopo due settimane dall’azzeramento della dirigenza e dall’esonero di Allegri, il Milan non ha ancora un allenatore ufficiale. Glasner, candidato alla panchina, ha manifestato la volontà di chiudere l’accordo, mentre Rangnick ha presentato alcune condizioni per il suo eventuale coinvolgimento. La società sta valutando le opzioni, senza aver ancora annunciato una soluzione definitiva. La situazione rimane in sospeso mentre proseguono i negoziati.

Due settimane. Tanto è passato da quando Gerry Cardinale ha azzerato la dirigenza e sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico, dando il via alla nuova rivoluzione rossonera. Eppure il Milan si presenta oggi privo di un amministratore delegato, di un direttore tecnico, di un direttore sportivo e di un allenatore. Quattro caselle vuote da riempire con il mercato estivo che bussa alla porta e una stagione da costruire da zero. Il tempo stringe, e il club di via Aldo Rossi non può più permettersi il lusso delle riflessioni: come riporta La Gazzetta dello Sport, i profili emersi con più forza sono Oliver Glasner in panchina e Ralf Rangnick come direttore tecnico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Il Milan è ancora senza guida dopo due settimane: Glasner vuole chiudere, Rangnick detta le sue condizioni

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Il Milan accelera una scelta che divide

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