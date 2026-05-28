L'allenatore dell'MLS, Iraola, è molto vicino a firmare con il Crystal Palace, secondo fonti vicine alla trattativa. Nel frattempo, la società sta effettuando un cambiamento radicale: sono stati sollevati dall’incarico l’amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico. Sono in corso le ricerche per trovare i loro sostituti.

Quarto giorno per il nuovo Milan targato Ibrahimovic. Cardinale ha azzerato società e guida tecnica, per cui sono in programma incontri con DS, allenatori e dirigenti. Nella giornata di ieri sembra aver perso quota la candidatura di Iraola, poco convinto dal progetto e dal budget rossonero. Al contrario, il nome forte - come vi avevamo detto in anticipo e in esclusiva - è diventato quello di Ralf Rangnick. Per lui possibile la poltrona di Direttore Tecnico, con un allenatore di suo gradimento in panchina (interessa Glasner). Intanto ni rimaniamo appostati sotto Casa Milan con i nostri inviati a caccia di news e retroscena. Ecco la cronaca live della giornata di oggi, in diretta da Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Iraola vicinissimo al Crystal Palace: Rangnick detta le condizioni

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