Zone redditività grandi host | come continua a cambiare il business degli affitti brevi

Da bolognatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato delle locazioni brevi in Italia ha visto un'evoluzione significativa, passando da un settore marginale a una realtà caratterizzata da attività professionali. Le zone più richieste, i rendimenti e la presenza di grandi host sono elementi che contribuiscono a definire questa trasformazione. Le piattaforme online registrano un aumento costante di inserzioni e di utenti che gestiscono più proprietà, rendendo il settore più strutturato e competitivo rispetto al passato.

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Il mercato delle locazioni brevi in Italia non è più residuale, è diventato piuttosto una vera e propria attività professionale. A certificarlo è la ricerca AirMap, vasto studio realizzato in Italia sulla diffusione della piattaforma Airbnb tra il 2017 e il 2024, coordinato dal Centro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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