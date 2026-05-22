Zone redditività grandi host | come continua a cambiare il business degli affitti brevi
Il mercato delle locazioni brevi in Italia ha visto un'evoluzione significativa, passando da un settore marginale a una realtà caratterizzata da attività professionali. Le zone più richieste, i rendimenti e la presenza di grandi host sono elementi che contribuiscono a definire questa trasformazione. Le piattaforme online registrano un aumento costante di inserzioni e di utenti che gestiscono più proprietà, rendendo il settore più strutturato e competitivo rispetto al passato.
Il mercato delle locazioni brevi in Italia non è più residuale, è diventato piuttosto una vera e propria attività professionale. A certificarlo è la ricerca AirMap, vasto studio realizzato in Italia sulla diffusione della piattaforma Airbnb tra il 2017 e il 2024, coordinato dal Centro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Come va davvero il mercato degli affitti brevi? È vero che è in calo?Che il Giubileo fosse stato sopravvalutato come volano per la crescita del turismo era chiaro già dallo scorso anno.