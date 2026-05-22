Zone redditività grandi host | come continua a cambiare il business degli affitti brevi

Il mercato delle locazioni brevi in Italia ha visto un'evoluzione significativa, passando da un settore marginale a una realtà caratterizzata da attività professionali. Le zone più richieste, i rendimenti e la presenza di grandi host sono elementi che contribuiscono a definire questa trasformazione. Le piattaforme online registrano un aumento costante di inserzioni e di utenti che gestiscono più proprietà, rendendo il settore più strutturato e competitivo rispetto al passato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui