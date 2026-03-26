Come va davvero il mercato degli affitti brevi? È vero che è in calo?

Il mercato degli affitti brevi sta suscitando molte domande. Si parla di un possibile calo, con alcuni proprietari che avrebbero deciso di ritirare le loro proprietà dal settore dopo averle affittate ai turisti. Recentemente, sono stati registrati segnali di diminuzione nelle prenotazioni e nelle richieste di affitto, ma ancora non esistono dati ufficiali su un’evoluzione definitiva del settore.

Che il Giubileo fosse stato sopravvalutato come volano per la crescita del turismo era chiaro già dallo scorso anno. Non che sia stato un insuccesso, anzi: i pellegrini sono arrivati. Ma il tutto esaurito di alberghi, Airbnb e ristoranti che molti si aspettavano non si è verificato. Non solo perché i pellegrini hanno dormito per lo più in strutture gestite dalla Chiesa o da associazioni a essa legate, ma anche perché – come ci aveva spiegato Filippo Celata, professore ordinario di Geografia Economico-Politica all'Università La Sapienza di Roma esperto sul tema dell’emergenza abitativa in Italia – l’unica evidenza riscontrata in tutti i casi di grandi eventi è la tendenza ottimistica a sovrastimare ampiamente i benefici e a sottostimare i costi per le città che li ospitano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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