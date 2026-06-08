Il maschio non serve più | mamme fai-da-te con la Pma per single

Notizia in breve

Una nuova interpretazione della legge sulla Procreazione Medicalmente Assistita permette alle donne single e alle coppie di donne di accedere alla Pma. La modifica elimina i limiti precedenti, che escludevano queste categorie. La decisione riguarda la possibilità di utilizzare tecniche di fertilità anche senza essere in coppia eterosessuale. La modifica è stata adottata attraverso interpretazioni e pratiche cliniche, senza cambiare formalmente la normativa.