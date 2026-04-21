Salute donne più competenti degli uomini nel gestirla | usano meglio il fai da te e l’Intelligenza artificiale

Uno studio recente rivela che le donne mostrano una maggiore capacità rispetto agli uomini nel gestire la propria salute e i piccoli disturbi, utilizzando in modo più efficace il fai da te e l’intelligenza artificiale. La ricerca si concentra sulle differenze nelle pratiche di automedicazione e l’impiego di strumenti digitali per monitorare e affrontare problematiche di salute di lieve entità. I risultati indicano che le donne sono più propense a ricorrere a queste soluzioni per prendersi cura di sé stesse.

(Adnkronos) – Le donne si confermano piu’ competenti degli uomini nella gestione della salute e dei piccoli disturbi attraverso l'automedicazione. Le italiane sono più vulnerabili rispetto ai maschi, ma anche più consapevoli. Per quanto riguarda i farmaci da automedicazione, il 93% legge il foglietto illustrativo, il 90,3% controlla le scadenze, l'88,2% si rivolge al medico se il disturbo non passa. Sono inoltre più spesso le donne a prendersi cura anche della salute dei propri familiari con il supporto di farmacista e medico di famiglia. Il quadro è stato tracciato oggi a Roma durante una conferenza stampa promossa da Assosalute – Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica, sul tema 'Salute della donna: educazione, prevenzione e consapevolezza'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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