Il mare più bello due risultati anche nel Reggino | il plauso del Touring Club italiano della Calabria

Notizia in breve

Due località del Reggino si sono aggiudicate riconoscimenti per il mare più bello, secondo il Touring Club italiano. Roccella Ionica e Scilla sono state menzionate insieme ad Amendolara, Corigliano-Rossano e Diamante, tutte tra le aree valutate dai club di territorio calabresi. La nota ufficiale esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dai Comuni coinvolti.