Il mare più bello due risultati anche nel Reggino | il plauso del Touring Club italiano della Calabria
Due località del Reggino si sono aggiudicate riconoscimenti per il mare più bello, secondo il Touring Club italiano. Roccella Ionica e Scilla sono state menzionate insieme ad Amendolara, Corigliano-Rossano e Diamante, tutte tra le aree valutate dai club di territorio calabresi. La nota ufficiale esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dai Comuni coinvolti.
I Club di Territorio del Touring Club italiano della Calabria, (Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia), in una nota esprimono la propria soddisfazione per i positivi risultati conseguiti dai Comuni di Roccella Ionica e Scilla nel Reggino, Amendolara, Corigliano-Rossano e Diamante. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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