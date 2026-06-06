Il Mare più Bello 2026 il Reggino conquista due riconoscimenti da 4 Vele con Scilla e Roccella Jonica

Due località della provincia di Reggio Calabria hanno ottenuto il riconoscimento di 4 Vele per il mare nel 2026. Si tratta di Scilla e Roccella Jonica, che si sono distinti per le iniziative di tutela ambientale e la valorizzazione sostenibile delle loro coste. I riconoscimenti confermano l’impegno dei comuni della zona nel promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e nella cura delle risorse marine. La premiazione si inserisce nel quadro delle valutazioni annuali sulle acque e le spiagge italiane.

I comuni reggini si confermano tra le realtà calabresi più attente alla tutela ambientale e alla valorizzazione sostenibile delle coste. È quanto emerge dalla nuova guida "Il Mare più Bello" di Legambiente e Touring Club Italiano, presentata ieri a Venezia. È quanto riporta AnsaNessun comune. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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