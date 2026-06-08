Il Limone Nero e Il Verbo in Fiamme Stefano Torre presenta i suoi nuovi libri alla Rosso Tiziano

Giovedì 11 giugno alle 17.30, allo Spazio Rosso Tiziano di Piacenza, si terrà la presentazione di due nuovi libri di Stefano Torre, “Il Limone Nero” e “Il Verbo in Fiamme”. L’evento si concentrerà sulla poesia e sulla riflessione, con un focus sul tema del dolore presente nelle opere. La presentazione prevede un dialogo tra i partecipanti e l’autore, senza altre attività previste.

Giovedì 11 giugno alle ore 17,30, allo Spazio Rosso Tiziano di Piacenza (via Taverna 41) la presentazione dei due nuovi volumi di Stefano Torrre:Il Limone NeroIl Verbo in FiammeSarà un pomeriggio dedicato alla poesia, alla riflessione e al dialogo sui temi che attraversano queste opere: il dolore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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