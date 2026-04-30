Viaggio olfattivo alla Rosso Tiziano
Il 7 maggio alle 17 si terrà un evento presso la galleria Rosso Tiziano, accompagnato dalla mostra I Gesti delle Emozioni. L'appuntamento sarà dedicato a un approfondimento sul senso dell’olfatto, con un focus sul profumo. Durante l’incontro sarà presente l’esperta Linda Tibaldi, che presenterà alcune fragranze da scoprire. L’evento mira a offrire un’esperienza sensoriale legata al mondo delle fragranze.
Il 7 maggio alle 17, a corredo della mostra I Gesti delle Emozioni, un viaggio nel senso dell’olfatto alla Rosso Tiziano: l’incontro verterà sul profumo e coinvolgerà l’esperta Linda Tibaldi con le sue fragranze, tutte da scoprire.Resta aperta e visitabile fino al 16 maggio la mostra in corso.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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