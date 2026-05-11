Viaggio uditivo alla Rosso Tiziano

Giovedì 14 maggio, alla Galleria Rosso Tiziano, si svolge un evento che combina poesia e musica. A partire dalle 17, sarà possibile ascoltare le letture delle poesie di Anna Boeri accompagnate dalla musica di Marco Strinati. L’evento si svolge negli spazi della galleria, offrendo un’esperienza sensoriale che unisce parole e suoni. La partecipazione è aperta al pubblico interessato a questa proposta culturale.

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