Viaggio uditivo alla Rosso Tiziano
Giovedì 14 maggio, alla Galleria Rosso Tiziano, si svolge un evento che combina poesia e musica. A partire dalle 17, sarà possibile ascoltare le letture delle poesie di Anna Boeri accompagnate dalla musica di Marco Strinati. L’evento si svolge negli spazi della galleria, offrendo un’esperienza sensoriale che unisce parole e suoni. La partecipazione è aperta al pubblico interessato a questa proposta culturale.
Giovedì 14 maggio alla Galleria Rosso Tiziano, dalle 17 in poi, Viaggio Uditivo con la lettura delle poesie di Anna Boeri e la musica di Marco Strinati.Ci sarà una piccola sorpresa.La mostra in corso, I Gesti delle Emozioni, resta visitabile fino al 16 maggio negli orari di apertura.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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