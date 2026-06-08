il layered lighting il nuovo segreto di illuminazione degli interior designer

Notizia in breve

La luce ha ormai raggiunto un punto di non ritorno. Secondo un comunicato, il layered lighting, una tecnica di illuminazione a più livelli, sta diventando il nuovo segreto degli interior designer. Questa metodologia combina diverse fonti di luce per creare ambienti più funzionali e visivamente interessanti. La tendenza si sta diffondendo rapidamente nel settore dell’interior design, grazie alla capacità di modulare l’illuminazione in modo più preciso e personalizzato.