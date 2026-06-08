Il layered lighting il nuovo segreto di illuminazione degli interior designer
La luce ha ormai raggiunto un punto di non ritorno. Secondo un comunicato, il layered lighting, una tecnica di illuminazione a più livelli, sta diventando il nuovo segreto degli interior designer. Questa metodologia combina diverse fonti di luce per creare ambienti più funzionali e visivamente interessanti. La tendenza si sta diffondendo rapidamente nel settore dell’interior design, grazie alla capacità di modulare l’illuminazione in modo più preciso e personalizzato.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Bari, 08062026 – La luce ha ormai raggiunto un punto di non ritorno. Se per decenni il mondo dell’arredamento l’ha considerata solamente un elemento funzionale della casa, nel 2026 la sua elevazione a strumento progettuale che trasforma la percezione degli spazi è ormai definitiva. O meglio, forse il suo ruolo cambierà ancora, ma sicuramente non verrà mai più declassato a semplice comparsa dello “spettacolo” che è l’arredamento di un’abitazione. Partendo da questo cambio di tendenza si comprende il motivo per cui il layered lighting venga indicato come uno dei trend più di successo del design d’interni del 2026. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Boho Cottage Cozy Decor DIY | Affordable Home Styling Tips That Interior Designers Use
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