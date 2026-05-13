Un giovane interior designer è stato condannato a 21 anni di reclusione per aver ucciso il suo compagno in una mansarda. La difesa aveva sostenuto che l’omicidio fosse avvenuto in legittima difesa, ma i giudici hanno ritenuto che l’imputato fosse consapevole delle proprie azioni. La sentenza si basa sulle accuse e sulla valutazione della responsabilità dell’uomo, che ha ammesso di aver agito in un momento di tensione.

? Punti chiave Come ha fatto la difesa a sostenere la legittima difesa?. Perché i giudici hanno rigettato la tesi della mancanza di consapevolezza?. Cosa ha rivelato il dettaglio della lama sulla natura del gesto?. Quali fattori hanno alimentato l'escalation di violenza tra i due amanti?.? In Breve Relazione segnata da abusi reciproci, alcol e psicofarmaci assunti dalla donna.. Vittima Marco Magagna, 38 anni, impiegato di Arese, ucciso nella notte dell'Epifania.. Corte di Assise di Monza presieduta dalla magistrata Stefania Donadeo.. Pena di 21 anni inflitta superando i 14 anni richiesti dall'accusa.. La Corte di Assise di Monza ha condannato Stella Ovidia Boggio a 21 anni di reclusione per l’omicidio del compagno Marco Magagna, avvenuto nella mansarda di Bovisio Masciago durante la notte dell’Epifania del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto in mansarda: 21 anni per l’interior designer che uccise il compagno

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