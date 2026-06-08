Gli albergatori di Fiastra hanno chiarito che, nonostante il livello del lago sia stato abbassato di circa otto metri per i lavori alla diga del Fiastrone, l'acqua non è scomparsa. Hanno confermato che il bacino mantiene una presenza d'acqua sufficiente e che la stagione turistica può continuare senza problemi. La diga è oggetto di interventi di manutenzione, ma il livello del lago è stato ridotto esclusivamente per consentire i lavori.

FIASTRA - Il lago di Fiastra ha il livello abbassato di circa otto metri per i lavori alla diga del Fiastrone, ma non è “vuoto” e non può diventare, per informazioni parziali, una tappa da sconsigliare. A sollevare il caso è Emanuela Leli, titolare dell’albergo diffuso Il Borgo delle Sibille a Sarnano e socia della società Verdefiastra sul lago di Fiastra. La vicenda «La storia che vi voglio raccontare è quella di un’operatrice turistica arrabbiata», afferma Leli. «Ieri mattina, durante la colazione, ho chiesto ai miei ospiti, arrivati dal Trentino, che programmi avessero per la giornata. Mi rispondono che volevano andare a Castelluccio». Da... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Il lago di Fiastra non è vuoto»: gli albergatori fanno chiarezza sui lavori alla diga e difendono la stagione

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Lago di Fiastra, il livello si abbassa di 8 metri: riemerge l'antico borgo di San Lorenzo al Fiume

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