Bar ristorante e e-bike | ok al progetto I-Lake sul lago di Fiastra

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del primo stralcio di “I-Lake”, un'iniziativa finanziata con fondi del Piano Nazionale Complementare – Next Appennino, che prevede interventi sul lago di Fiastra. Il progetto coinvolge l’installazione di un bar, un ristorante e l’uso di e-bike, con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica e le strutture della zona.

Fiastra, 28 marzo 2026 – La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del primo stralcio di “I-Lake”, finanziato con fondi del Piano Nazionale Complementare – Next Appennino. Le opere, a San Lorenzo al Lago, daranno vita un nuovo edificio ipogeo da 500 metri quadrati con bar, ristorante e servizi, oltre a una struttura per il noleggio di e-bike. Una zona dove la pressione turistica è in costante crescita, in particolare nella stagione estiva. Con il primo stralcio saranno realizzati due interventi distinti: la costruzione di un nuovo edificio che sostituirà la struttura attuale e ospiterà appunto un bar, un ristorante, i servizi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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