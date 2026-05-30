Il livello del lago di Fiastra si trova attualmente circa 8 metri sotto la quota normale. A causa di questa diminuzione, si può vedere di nuovo l’antico borgo che era sommerso dall’acqua. La riduzione del livello si verifica in un periodo di siccità e influisce sull’ambiente e sui territori circostanti. Non sono stati riportati danni o incidenti legati a questa variazione del livello dell’acqua.

Fiastra, 30 maggio 2026 – Il livello del lago di Fiastra è attualmente più basso di circa 8 metri rispetto alla normalità. A dare l’annuncio è l’amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Giancarlo Ricottini, che informa come la situazione sia legata agli interventi di manutenzione programmata sulla diga del Fiastrone. “Si tratta di lavori legati al risanamento e al miglioramento strutturale dell’infrastruttura, con operazioni mirate anche all’ impermeabilizzazione della struttura stessa, rese possibili proprio dall’abbassamento controllato del livello dell’invaso – spiega l’amministrazione -. Le attività di manutenzione sono state programmate nel periodo primaverile, quando è più agevole operare in condizioni di minore invaso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il lago di Fiastra si abbassa di 8 metri. “Riaffiora l’antico borgo sommerso”

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