Il gossip e le indiscrezioni su Ballando con le Stelle | gli indizi di Barbara D’Urso e il no di Chiara Ferragni

Da metropolitanmagazine.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Selvaggia Lucarelli ha ufficialmente lasciato il suo ruolo nel programma televisivo. Questa decisione ha provocato un cambiamento significativo negli equilibri della produzione. Contestualmente, sono circolate indiscrezioni e indizi riguardo alla partecipazione di altre personalità, tra cui Barbara D’Urso, mentre Chiara Ferragni ha rifiutato l’offerta di partecipare. Le voci e le supposizioni sono state alimentate da alcuni segnali e dichiarazioni non confermate ufficialmente.

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A cambiare molti equilibri e a creare un grosso problema in più alla produzione di Ballando con le Stelle è stato l’addio, ormai ufficializzato, di Selvaggia Lucarelli. La storica giurata del programma di Rai Uno, in autunno sarà impegnata nella conduzione della nuova stagione dell ’Isola dei Famosi   e per questo, pur non avendo clausole di esclusività nel suo contratto con Mediaset, dovrà rinunciare alla postazione che è stata sua negli scorsi 10 anni. Il rebus giuria di Ballando si aggiunge quindi quest’anno al solito lungo scouting per creare un cast forte di concorrenti. Fioccano i primi segnali di disponibilità da chi, evidentemente,... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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