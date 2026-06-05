La giuria di Ballando con le Stelle è incerte sulla composizione. La conduttrice ha confermato che ci saranno cambiamenti, ma ancora non si sa chi farà parte della squadra. Nel frattempo, il sabato sera di Rai1 si concentra sull’evento all’Arena di Verona, dove si svolge il prestigioso torneo internazionale. La trasmissione di danza rimane al centro dell’attenzione, mentre si prepara a una stagione con novità e sorprese.

Il sabato sera di Rai1 si prepara a una rivoluzione che era attesa da tempo. Mentre i riflettori si accendono sull’Arena di Verona per il prestigioso evento Campioni del mondo. Italia loves Unesco, la signora del servizio pubblico, Milly Carlucci, si trova già a dover gestire il complesso scacchiere della ventunesima edizione di Ballando con le stelle. Un’edizione già storica, non solo per i paventati cambi di cast, ma per un radicale e logistico cambio di casa: il programma abbandonerà infatti lo storico studio del Foro Italico per trasferirsi nei centri di produzione di Saxa Rubra. Un trasloco che la stessa conduttrice paragona a un inventario dell’anima, un’occasione di crescita forzata per capire chi si è e dove si vuole andare. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Ballando con le stelle.

© Dilei.it - Milly Carlucci, incerta la giuria di Ballando con le Stelle: la verità su Barbara D’Urso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milly Carlucci e Giuseppe Cruciani La Giuria di Ballando con le Stelle in Evoluzione

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa chiarezza su Raimondo Todaro, Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso: “La giuria arriverà dopo”

Argomenti più discussi: Selvaggia lascia Ballando? Parla Milly; Selvaggia Lucarelli conquista l’Isola dei Famosi: addio a Ballando dopo dieci anni? Milly Carlucci prepara la rivoluzione.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio: La verità sulla giuria è un'altraNegli ultimi giorni si è parlato molto del possibile addio di Selvaggia Lucarelli alla storica giuria del programma e di una sua eventuale sostituzione con Barbara D'Urso. Anche su questo fronte, però ... comingsoon.it

Milly Carlucci decima la giuria di Ballando: via tutti, ne restano solo due, è tempo di un cambiamento drastico!Milly Carlucci ha deciso di fare una strage e di decimare la giuria di Ballando con le stelle: ben tre giurati sono fuori, ecco chi. donnapop.it