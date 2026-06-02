Da quando nel lontano 2014 esordì a Miss Italia, Giulia Salemi ne ha fatta di strada: oggi l’ex modella è un’apprezzata showgirl, ma ha ancora tanti sogni nel cassetto da realizzare. Non solo la conduzione di un programma tutto suo, ma anche un’esperienza come concorrente in un apprezzato show targato Rai: Ballando con le Stelle. Giulia Salemi e i suoi sogni nel cassetto. Giulia Salemi, ospite del Festival della tv di Dogliani, ha raccontato i suoi traguardi professionali tra passato e futuro. L’ex modella ha preso parte a diversi reality, inclusi Pechino Express e Grande Fratello Vip, e assicura di non rinnegare assolutamente nulla del suo passato: “Io amo i programmi che ho fatto. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Giulia Salemi: “Ballando con le Stelle? Non posso partecipare”. Poi le parole su Barbara D’urso

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