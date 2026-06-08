All'alba del 7 giugno, davanti alle scuole in Cina, si ripete la scena di madri con bottigliette d’acqua, padri apparentemente tranquilli e insegnanti in formazione. È il momento in cui si attende un risultato importante: l’uscita dei risultati degli esami di ingresso scolastico. La giornata rappresenta un passaggio cruciale, con le persone che aspettano il verdetto sulla riuscita degli studenti, mentre il clima è di attesa e tensione.

C'è un'ora, all'alba del 7 giugno, in cui la Cina trattiene il respiro. Davanti ai cancelli delle scuole si forma la stessa scena di sempre: madri che stringono una bottiglietta d'acqua, padri che fingono calma, insegnanti schierati come una piccola guardia d'onore. Dodici milioni e novecentomila ragazzi varcano la soglia per affrontare il gaokao, l'esame di ammissione all’università che in un solo giorno può riscrivere una vita. E come ogni anno, mentre la matematica spaventa, è il tema di cinese a diventare conversazione nazionale: poche ore dopo l'apertura delle buste, le tracce corrono su Weibo e generano miliardi di visualizzazioni. Ma quest'anno, fuori dall'aula, c'era un altro concorrente che si era già seduto al banco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il giorno in cui l'algoritmo ha mancato la profezia più facile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tare cuore rossonero: “Il giorno in cui il Milan mi ha chiamato è stato tra i più belli della mia vita”Igli Tare ha ricordato con entusiasmo il momento in cui il Milan gli ha proposto di ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

“Il giorno in cui l’Italia non si è qualificata ai Mondiali ero sconvolta. Il dolore mi ha reso più saggia”: Shakira lancia il nuovo inno “Dai dai”Il 14 maggio è stato pubblicato il nuovo inno ufficiale dei Mondiali 2026, intitolato “Dai Dai”, realizzato dalla cantante colombiana in...

Argomenti più discussi: L’algoritmo del brindisi: come Clinker ha cambiato la dinamica dell’incontro ai festival estivi; Supplenze docenti 2026: nuovo algoritmo da GPS, domanda per le max 150 preferenze dal 16 al 29 luglio [LO SPECIALE]; L’Algoritmo – La gestione del tempo; Papa Leone e l'AI. È in gioco l'esistenza stessa della Chiesa (di P. Schiavazzi).

Il giorno in cui l'algoritmo ha mancato la profezia più facileAl gaokao cinese (l’esame di ammissione all’università) cinque modelli scommettevano sull'etica della tecnologia. La traccia ne ha scelto un'altra, che nessun algoritmo aveva previsto ... msn.com

Adesso l'algoritmo elimina le compilation? reddit

Se il Comolli-pensiero v'interessa, ecco l'intervento in cui l'Ad si dichiara responsabile salvo poi affibbiare le colpe agli altri. Domani l'analisi del bluff del francese svelato parola per parola Da ilbianconero.com la relazione sul flop Juve 25/26 consegnata a una x.com