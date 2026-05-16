Il 14 maggio è stato pubblicato il nuovo inno ufficiale dei Mondiali 2026, intitolato “Dai Dai”, realizzato dalla cantante colombiana in collaborazione con il rapper nigeriano Burna Boy. La canzone è stata scelta come colonna sonora della manifestazione che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada. La cantante ha commentato il brano affermando di aver tratto insegnamenti dal dolore causato dalla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, dichiarando che questa esperienza l’ha resa più saggia.

Quando la FIFA cerca un inno capace di parlare al mondo, torna spesso a lei. Shakira ha pubblicato il 14 maggio “Dai Dai”, realizzato con il rapper nigeriano Burna Boy: è il brano ufficiale dei Mondiali 2026, che si disputeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Un’uscita accolta come un rilancio forte dopo le polemiche legate al primo singolo della colonna sonora ufficiale del torneo. Con numeri da record, oltre 95 milioni di dischi venduti e un concerto a Copacabana davanti a più di due milioni di persone la cantante colombiana resta una delle figure più influenti della musica mondiale. Nel nuovo brano cita anche Paolo Maldini, un riferimento che conferma il legame profondo con l’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il giorno in cui l’Italia non si è qualificata ai Mondiali ero sconvolta. Il dolore mi ha reso più saggia”: Shakira lancia il nuovo inno “Dai dai”

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LITALIA È FUORI DAI MONDIALI

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