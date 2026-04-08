Diario di un trapezista | lo spettacolo del giornalista Sigfrido Ranucci al teatro Fenaroli di Lanciano
Sabato 9 maggio alle 21, al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, si terrà lo spettacolo intitolato
Sabato 9 maggio, alle ore 21, al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, sarà di scena lo spettacolo del giornalista Sigfrido Ranucci, dal titolo "Diario di un trapezista”.Lo comunicano la presidente dell'associazione "Uomo: patrimonio da salvare", professoressa Cristiana Antonelli e il collettivo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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