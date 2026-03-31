Colleferro Estremamente interessante l’incontro degli studenti del Polo Liceale G Marconi con il giornalista Sigfrido Ranucci di Report

Venerdì 27 marzo, presso l’Auditorium Fabbrica della Musica a Colleferro, si è svolto un incontro tra gli studenti del Polo Liceale “G. Marconi” e il giornalista Sigfrido Ranucci di “Report”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti e ha rappresentato un’occasione per ascoltare il racconto di un professionista del settore giornalistico. La discussione si è concentrata sui temi affrontati dal giornalista nel suo lavoro quotidiano.

COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Lo scorso Venerdì 27 Marzo, all’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro, evento straordinario per il Polo Liceale “G. Marconi” di Colleferro nell’ambito della manifestazione “Incontra l’Autore” che ha visto protagonista Sigfrido Ranucci, giornalista, dagli anni novanta in Rai come inviato ed autore di programmi di informazione, dal Marzo 2017 conduttore del programma d’inchiesta “Report”. Ad accoglierlo la Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia Fiaschetti, il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e la Prof.ssa Alessandra Papitto responsabile del Progetto. La Dirigente Scolastica nel suo intervento ha... 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Estremamente interessante l’incontro degli studenti del Polo Liceale “G. Marconi” con il giornalista Sigfrido Ranucci di “Report” Articoli correlati Luca Barbareschi furioso con Sigfrido Ranucci dopo Report: il motivo svelato in direttaÈ stato un passaggio di linea tutt’altro che neutrale, quello andato in onda su Rai3 - domenica 11 gennaio - tra... Colleferro. Liceo Marconi. “Un ponte verso la scuola media: incontriamoci”. Al Teatro Vittorio Veneto gli studenti hanno incontrato il giornalista e scrittore Fabrizio GattiCronache Cittadine COLLEFERRO – Il giorno 2 Febbraio 2026 si è svolto l’incontro tra alcune classi del Liceo Marconi e delle scuole L'articolo...