Le piattaforme digitali stanno rivoluzionando il settore dell’ospitalità e del turismo sostenibile, offrendo nuove opportunità di prenotazione e promozione. Questi strumenti consentono ai viaggiatori di scegliere strutture che rispettano criteri ecologici e sociali, facilitando un approccio più consapevole. La diffusione di queste piattaforme ha portato a un incremento delle offerte di alloggi e servizi eco-friendly, rendendo più accessibile il turismo sostenibile rispetto al passato.

Oggi la parola sostenibilità viene infilata praticamente ovunque – dai minuscoli bagnoschiuma confezionati degli hotel ai pacchetti vacanza di lusso che promettono emissioni zero –, lasciando spesso a noi viaggiatori moderni quel sottile senso di colpa se per caso osiamo desiderare un briciolo di comfort vecchio stile senza l’ansia di dover calcolare la nostra impronta ecologica a ogni passo. Eppure, al di là delle dinamiche puramente commerciali e del greenwashing da manuale, stiamo assistendo a una profonda evoluzione del settore del turismo e della cultura in Italia, dove l’attenzione si sta finalmente spostando verso ritmi decisamente più umani, lenti e consapevoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Futuro dell’Ospitalità e del Turismo Sostenibile tra Nuove Tendenze e Piattaforme Digitali

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Plastica, Ospitalità e Futuro del Turismo | Aggiornamento UE 2026

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