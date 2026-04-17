Borghi e ospitalità | Tortorella guida il futuro del turismo interno

Il Palazzo Marchesale di Tortorella sarà il luogo scelto per la seconda edizione del Meetup Interregionale dedicato al turismo nelle aree interne. L’evento si concentrerà sul ruolo degli host e delle community nei borghi italiani, con incontri e discussioni tra rappresentanti di diverse regioni. La manifestazione intende promuovere un confronto diretto tra gli attori coinvolti nel settore e approfondire le strategie di sviluppo turistico locale.

Il Palazzo Marchesale di Tortorella diventerà il cuore pulsante del confronto sul turismo nelle aree interne, ospitando la seconda edizione del Meetup Interregionale dedicato al valore degli host e delle community per i borghi. L’incontro, nato dalla collaborazione con il Comune di Tortorella, riunisce le realtà dell’accoglienza del Sud Italia per analizzare come l’ospitalità diffusa possa trasformarsi in un motore di crescita per i territori meno urbanizzati. L’accoglienza come strategia di sviluppo territoriale. Al centro dei lavori si troverà lo studio di modelli e strumenti capaci di generare sviluppo attraverso l’accoglienza. Il dibattito vedrà il contributo di My Fair s.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borghi e ospitalità: Tortorella guida il futuro del turismo interno Notizie correlate Santanchè e il futuro del turismo: “Faremo scoprire i piccoli borghi”Milano, 25 gennaio 2026 – Punta sull’undertourism, cioè sulla valorizzazione turistica dei piccoli borghi, e si dice soddisfatta dal fatto che il... Tortorella ospita il Meetup Interregionale Airbnb dedicato agli host dei borghiIl borgo cilentano ospita la seconda edizione del Meetup Interregionale Airbnb “Il valore degli Host e delle community per i borghi e le aree... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tortorella ospita il Meetup Interregionale Airbnb dedicato agli host dei borghi; A Tortorella il Medioevo torna a vivere: il borgo cilentano si trasforma in un grande festival diffuso tra artigiani, rievocazioni e saperi antichi; L’albero del giudice Giovanni Falcone arriva nel borgo di Tortorella. Meetup interregionale degli host dei borghi Airbnb a TortorellaLe community Airbnb della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Salerno lanciano il secondo Meetup interregionale degli host dei borghi Airbnb Il borgo di ... gazzettadisalerno.it Toscana 2026: hotel esclusivi tra borghi, Supercar e 'Dolce Vita'Sulle rive dell’Arno, dove la luce del mattino riflette l’oro brunito delle pietre del XIII secolo, un rito antico segna l'inizio di una nuova narrazione per l'ospitalità d'eccellenza. Il 2 aprile 202 ... nove.firenze.it Pennadomo (CH) è uno dei borghi più scenografici d’Abruzzo, stretto tra lame di roccia che tolgono il fiato. Un set cinematografico naturale a pochi passi dal Lago di Bomba. #viaggiaconwallace #borghidaraccontare #village - facebook.com facebook #TrevignanoRomano, in provincia di #Roma, è uno dei borghi che si affaccia sul lago di #Bracciano, con il suo caratteristico centro storico ed un bellissimo lungolago Ig myidealtrip #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com