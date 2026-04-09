Cilento Tastes 2026 | il territorio al centro tra tradizione turismo e nuove tendenze

È stato annunciato l’avvio dei preparativi per Cilento Tastes 2026, l’evento si svolgerà dall’1 al 3 maggio presso il Next di Capaccio Paestum. La manifestazione si concentra sulla promozione del territorio attraverso una vetrina dedicata alla cucina locale, al turismo e alle nuove tendenze in ambito gastronomico e culturale. La tre giorni coinvolgerà espositori, chef e operatori del settore provenienti dalla regione e oltre.

Parte l’organizzazione di Cilento Tastes 2026, in programma l’1, 2 e 3 maggio 2026 presso il Next di Capaccio Paestum (SA). L’evento organizzato dall’associazione Cilentox100 ETS giunge alla sua quarta edizione, e si presenta con una visione rinnovata e strategica, sempre più orientata alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Caffè a Roma: tra moka, tradizione e consumi stabili, un rito quotidiano resiste a prezzi in aumento e nuove tendenze.Roma e il Caffè: Un Rito che Resiste alla Crisi, tra Moka, Tradizione e un Mercato in Evoluzione Roma non rinuncia al suo caffè: nonostante l’aumento...

Pizza “Croce”: l’omaggio di Citro ai sapori autentici di Cilento e Valle dell’Irno, tra tradizione e territorio.Un Assaggio di Due Terre: Sabatino Citro e la Pizza “Croce”, un Omaggio ai Sapori del Cilento e della Valle dell’Irno Baronissi, 14 febbraio 2026 –...

Argomenti più discussi: Pagani, Madonna delle Galline 2026: il programma completo; Agropoli, vanno a messa e i ladri gli svaligiano casa.

Enogastronomia, Cilento Tastes 2026: il territorio al centro tra tradizione, turismo e nuove tendenzeLe novità: Spazio Cultura Cilento dedicato ai comuni dell’area e Arena Cilento per raccontare mestieri e prodotti tipici ... adnkronos.com

Cilento Tastes 2026: il territorio al centro tra tradizione, turismo e nuove tendenzeParte l’organizzazione di Cilento Tastes 2026, in programma l’1, 2 e 3 maggio 2026 presso il Next di Capaccio Paestum (SA). L’evento organizzato ... napolivillage.com

Dal 1 al 3 maggio 2026, l’ex tabacchificio NEXT di Capaccio Paestum si trasforma nel cuore pulsante dell’enogastronomia mediterranea con la quarta edizione di Cilento Tastes LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - facebook.com facebook