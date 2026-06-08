Il Futball Cava Ronco ufficializza il rinnovo del giovane talento Lorenzo Raggi

Il club di calcio ha annunciato il rinnovo del contratto con il difensore nato nel 2006, che continuerà a giocare con la squadra fino alla stagione 202627.

Il Futball Cava Ronco ha ufficializzato il rinnovo contrattuale del difensore Lorenzo Raggi, classe 2006, che vestirà la maglia del club anche per la stagione sportiva 202627. Una mossa che conferma la linea verde del club, da sempre attento a valorizzare i profili di prospettiva all'interno del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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