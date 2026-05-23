Futball Cava Ronco Marco Scozzoli è il nuovo responsabile del Settore giovanile
Da luglio 2026, Marco Scozzoli sarà il nuovo responsabile del Settore giovanile agonistico del Futball Cava Ronco.
A partire dalla stagione sportiva 202627, Marco Scozzoli assumerà il ruolo di responsabile del Settore giovanile agonistico del Futball Cava Ronco. Nato l’8 Luglio 1970, Scozzoli è entrato a far parte della realtà biancorossa all’inizio della stagione 202526 con l’incarico di coordinatore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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