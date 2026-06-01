Il Futball Cava Ronco blinda la corsia sinistra | ufficiale il rinnovo di Francesco Marzocchi

Il Futball Cava Ronco Forlì ha annunciato il rinnovo del contratto del difensore Francesco Marzocchi, che resterà in squadra fino al 2027. Marzocchi, nato nella stessa città della squadra, continuerà a difendere la corsia sinistra della linea difensiva. La società biancorossa ha scelto di mantenere la continuità, confermando il giocatore per le prossime stagioni.

Il mercato del Futball Cava Ronco Forlì si apre nel segno della continuità. La società biancorossa ha ufficializzato il rinnovo del difensore Francesco Marzocchi, che vestirà la maglia del club della sua città natale anche per la stagione sportiva 2026-27. Una conferma di peso per lo scacchiere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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