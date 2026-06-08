Il Friuli osservato speciale dei terremoti | quattro nuove stazioni per leggere cosa succede sotto terra

Nel Friuli sono state installate quattro nuove stazioni sismiche per monitorare le attività sotto terra. La regione, colpita dal terremoto del 1976, si dota di strumenti per analizzare meglio i movimenti sismici. Le nuove apparecchiature si aggiungono a un sistema di rilevamento esistente, con l’obiettivo di raccogliere dati più dettagliati sui fenomeni sismici in tempo reale. L’installazione delle stazioni fa parte di un progetto di sorveglianza e studio continuo.

Il Friuli, terra segnata dalla memoria del terremoto del 1976, diventa ancora di più un laboratorio scientifico a cielo aperto per lo studio dei fenomeni sismici. Ingv e Ogs rafforzano infatti il monitoraggio dei terremoti nel Nord Est con nuove stazioni idrogeochimiche automatiche, installate. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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