Il Friuli osservato speciale dei terremoti | quattro nuove stazioni per leggere cosa succede sotto terra
Nel Friuli sono state installate quattro nuove stazioni sismiche per monitorare le attività sotto terra. La regione, colpita dal terremoto del 1976, si dota di strumenti per analizzare meglio i movimenti sismici. Le nuove apparecchiature si aggiungono a un sistema di rilevamento esistente, con l’obiettivo di raccogliere dati più dettagliati sui fenomeni sismici in tempo reale. L’installazione delle stazioni fa parte di un progetto di sorveglianza e studio continuo.
Il Friuli, terra segnata dalla memoria del terremoto del 1976, diventa ancora di più un laboratorio scientifico a cielo aperto per lo studio dei fenomeni sismici. Ingv e Ogs rafforzano infatti il monitoraggio dei terremoti nel Nord Est con nuove stazioni idrogeochimiche automatiche, installate. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Notizie e thread social correlati
Juventus, proseguono gli “allenamenti invisibili”. Alla Continassa c’è un osservato speciale: di chi si tratta e cosa sta succedendoA poche settimane dall’inizio della nuova stagione, gli allenamenti della Juventus continuano con un numero limitato di giocatori disponibili.
Cosa hanno osservato i quattro astronauti che si sono avvicinati alla Luna: “Anche noi vi vediamo”Quattro astronauti impegnati nella missione Artemis II si sono avvicinati alla Luna e hanno riferito di aver osservato qualcosa.
Temi più discussi: Traffico, settimana da bollino rosso sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia: attese code tra A4 e A23; 50° Sisma: Zilli, Vigili del fuoco parte della rinascita nostra terra; Tornado in Italia: i più forti e distruttivi della storia.
Il Friuli osservato speciale dei terremoti: quattro nuove stazioni per leggere cosa succede sotto terraNuovi strumenti permanenti monitoreranno pozzi e sorgenti in aree strategiche della regione. L’obiettivo di Ingv e Ogs è integrare dati geochimici, sismologici e geofisici per comprendere meglio i pro ... udinetoday.it
50° Sisma: Zilli, Vigili del fuoco parte della rinascita nostra terra. L'assessore ha partecipato al Raduno nazionale a Gemona del Friuli. - Gemona ospita oggi il Raduno nazionale dei Vigili del fuoco: un momento per ricordare il grande aiuto che il Corpo offrì all - Facebook facebook
Il Friuli non dimentica. Il kit dell'Udinese per il 50° anniversario del Terremoto del FriuliCuriosa iniziativa dell'Udinese, che in occasione del 50° anniversario del Terremoto del Friuli indosserà uno speciale kit: Udinese Calcio e Macron presentano uno speciale kit in occasione del 50° ... tuttomercatoweb.com