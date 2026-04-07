Quattro astronauti impegnati nella missione Artemis II si sono avvicinati alla Luna e hanno riferito di aver osservato qualcosa. Pochi minuti dopo mezzanotte, sono diventati gli esseri umani più lontani dalla Terra, al punto di aver raggiunto una distanza record. Durante il loro viaggio, hanno condiviso immagini e dati relativi alla loro esperienza e alle condizioni incontrate nello spazio. L’intera operazione è stata monitorata dalle agenzie spaziali coinvolte.

Era passata da poco la mezzanotte quando i quattro astronauti della missione Artemis II sono diventati gli esseri umani che più si sono allontanati dalla terra. A bordo della navicella Orion, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, si sono trovati a 406.777 chilometri dal nostro pianeta. Il record prima era di circa 6.600 chilometri, detenuto dalla missione Apollo 13 del 1970. La Nasa aveva affidato loro 35 punti da studiare e fotografare. Tra questi i siti su cui avevano allunato Apollo 12 e Apollo 14, ma anche il mare Orientale: un cratere di oltre 900 chilometri di diametro al confine tra il lato visibile e quello nascosto della Luna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cosa hanno osservato i quattro astronauti che si sono avvicinati alla Luna: “Anche noi vi vediamo”

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