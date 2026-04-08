‘Il sogno eurafricano’ terzo appuntamento del ciclo di incontri dedicato al colonialismo italiano

Giovedì 9 alle 16.30 si terrà presso l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara il terzo incontro di un ciclo dedicato al colonialismo italiano. La conferenza sarà tenuta dal dottore Piervittorio Milizia e avrà come titolo ‘Il sogno eurafricano’. L’evento si inserisce in una serie di appuntamenti che approfondiscono aspetti storici legati al colonialismo.