‘Il sogno eurafricano’ terzo appuntamento del ciclo di incontri dedicato al colonialismo italiano
Giovedì 9 alle 16.30 si terrà presso l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara il terzo incontro di un ciclo dedicato al colonialismo italiano. La conferenza sarà tenuta dal dottore Piervittorio Milizia e avrà come titolo ‘Il sogno eurafricano’. L’evento si inserisce in una serie di appuntamenti che approfondiscono aspetti storici legati al colonialismo.
Giovedì 9 alle 16.30, presso l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di incontri dedicato al colonialismo italiano con la conferenza del dottore Piervittorio Milizia, sul tema ‘Il sogno eurafricano’.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayQuando. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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