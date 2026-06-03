Rinascere donna | al via il ciclo di incontri dedicato alla salute e al benessere femminile
Un ciclo di incontri sulla salute e il benessere femminile è iniziato a Fasano. L’obiettivo è sensibilizzare le donne sulla prevenzione e l’autocura in vista della menopausa. Le sessioni si concentrano su temi legati alla salute durante questa fase. La partecipazione è aperta a tutte le donne interessate. L'iniziativa si svolge in diverse date nel mese corrente. La finalità è offrire informazioni pratiche e supporto alle partecipanti.
FASANO - Promuovere la consapevolezza, il benessere e la prevenzione per accompagnare le donne in una fase delicata della vita come quella della menopausa. Con questo obiettivo nasce il ciclo di incontri Rinascere Donna, promosso dalla Asl Brindisi in collaborazione con la Città di Fasano.Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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