Rinascere donna | al via il ciclo di incontri dedicato alla salute e al benessere femminile

Notizia in breve

Un ciclo di incontri sulla salute e il benessere femminile è iniziato a Fasano. L’obiettivo è sensibilizzare le donne sulla prevenzione e l’autocura in vista della menopausa. Le sessioni si concentrano su temi legati alla salute durante questa fase. La partecipazione è aperta a tutte le donne interessate. L'iniziativa si svolge in diverse date nel mese corrente. La finalità è offrire informazioni pratiche e supporto alle partecipanti.