Mariconda accoglie la Reliquia di San Carlo Acutis | sarà presente l' Arcivescovo Bellandi
La parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, situata nel quartiere Mariconda di Salerno, si sta organizzando per ricevere la reliquia di San Carlo Acutis. L'evento sarà accompagnato dalla presenza dell'Arcivescovo Bellandi, che parteciperà alla cerimonia. La giornata prevede momenti di preghiera e celebrazione, coinvolgendo la comunità locale in un appuntamento di fede e devozione. La reliquia sarà esposta ai fedeli in un'occasione che promette di essere significativa per il quartiere e i presenti.
La Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, nel quartiere Mariconda di Salerno, si prepara a vivere una giornata di grande gioia e intensa spiritualità con l’accoglienza della reliquia di San Carlo Acutis. Martedì 19 maggio la comunità parrocchiale accoglierà ufficialmente la reliquia del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Castel San Giorgio accoglie l’Arcivescovo Bellandi: benedetto il nuovo mezzo per il trasporto socialeMattinata di grande partecipazione e significato per la comunità di Castel San Giorgio che ha accolto in visita pastorale sinodale Sua Eccellenza...
‘Il mio nome è Carlo’, il film tv dedicato alla vita di San Carlo Acutis prossimamente su Canale 5‘Il mio nome è Carlo‘ è il titolo del nuovo film tv dedicato alla storia dell’adolescente Carlo Acutis diventato santo nel 2025.
Austria: Wolfsberg, la parrocchia di San Marco meta di pellegrinaggi da quando accoglie una reliquia di Carlo AcutisLa chiesa di San Marco nella cittadina carinziana di Wolfsberg è diventata un nuovo punto sulla mappa dei luoghi di pellegrinaggio in Austria, dove una reliquia di Carlo Acutis (1991-2006) è esposta ... agensir.it
Giovanni Paolo II: Pacentro, la comunità da sabato accoglie la reliquia del Papa santoLa comunità di Pacentro si appresta a vivere un momento di intensa spiritualità e devozione in occasione dell’Anno giubilare. Grazie al suo inserimento nella Rete delle Città marciane, il borgo ... agensir.it