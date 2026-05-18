Mariconda accoglie la Reliquia di San Carlo Acutis | sarà presente l' Arcivescovo Bellandi

La parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, situata nel quartiere Mariconda di Salerno, si sta organizzando per ricevere la reliquia di San Carlo Acutis. L'evento sarà accompagnato dalla presenza dell'Arcivescovo Bellandi, che parteciperà alla cerimonia. La giornata prevede momenti di preghiera e celebrazione, coinvolgendo la comunità locale in un appuntamento di fede e devozione. La reliquia sarà esposta ai fedeli in un'occasione che promette di essere significativa per il quartiere e i presenti.

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