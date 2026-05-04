Un drone ucraino ha colpito un grattacielo a circa sei chilometri dal Cremlino, in un attacco che si è verificato mentre il leader russo si trova in un bunker, secondo fonti ufficiali. In Russia si segnalano anche recenti decessi sospette di oligarchi e ufficiali militari, mentre si parla di un clima di crescente inquietudine legato a possibili attentati e tentativi di colpo di Stato.

Roma, 4 maggio 2026 – Paura di attentati, rischi di un colpo di Stato, continue morti sospette di oligarchi e assassini di ufficiali russi. Sono questi i motivi che avrebbero convinto il presidente russo, Vladimir Putin a rafforzare le misure di sorveglianza sue e dei suoi più stretti collaboratori e vivere quasi costantemente rintanato nei bunker. https:www.quotidiano.netvideoesteriiran-araghchi-arriva-a-san-pietroburgo-per-incontrare-putin-a34ft3k3 Vladimir Putin nei bunker. E’ quanto riferisce un rapporto di un' intelligence europea ottenuto dalla Cnn, secondo il quale il Cremlino avrebbe drasticamente rafforzato la sicurezza personale di Vladimir Putin.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ossessione di Putin, “ormai vive asserragliato nei bunker” per paura di attentati. Un drone ucraino colpisce grattacielo a 6 Km dal Cremlino

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“Trump non è ancora riuscito a portare la pace in Ucraina. Avrebbe potuto fare fronte comune con l’Europa ed esercitare pressioni su Putin, ma ha preferito inchinarsi alle richieste inaccettabili della Russia”. Carl Bildt, ex premier svedese. #InMezzora x.com