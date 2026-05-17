Spunta il nuovo missile segreto degli Usa | l’AIM-260 cambia la guerra nei cieli

È stato mostrato pubblicamente per la prima volta il missile AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, noto anche come JATM, dopo anni di sviluppo e test segreti. Le immagini diffuse confermano la presenza di un nuovo sistema d’arma destinato a rafforzare la capacità militare statunitense nel settore aereo. La sua comparsa rappresenta un passo importante nel perfezionamento delle tecnologie di difesa e di combattimento aereo, senza che siano stati forniti dettagli sulle caratteristiche tecniche o sui potenziali impieghi.

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