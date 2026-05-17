Spunta il nuovo missile segreto degli Usa | l’AIM-260 cambia la guerra nei cieli
È stato mostrato pubblicamente per la prima volta il missile AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, noto anche come JATM, dopo anni di sviluppo e test segreti. Le immagini diffuse confermano la presenza di un nuovo sistema d’arma destinato a rafforzare la capacità militare statunitense nel settore aereo. La sua comparsa rappresenta un passo importante nel perfezionamento delle tecnologie di difesa e di combattimento aereo, senza che siano stati forniti dettagli sulle caratteristiche tecniche o sui potenziali impieghi.
Dopo anni di sviluppo riservato, test classificati e indiscrezioni mai confermate ufficialmente, il nuovo AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) è apparso per la prima volta in immagini pubbliche, segnando un passaggio significativo nell’evoluzione della superiorità aerea statunitense. Il missile, destinato a sostituire progressivamente l’ AIM-120 AMRAAM, mira a presentarsi come uno dei programmi più avanzati del Pentagono nel settore del combattimento aria-aria oltre il raggio visivo ( BVR, Beyond Visual Range ). La sua comparsa, secondo diversi analisti militari, non rappresenta soltanto una novità tecnologica, ma evidenzia anche l’accelerazione strategica in corso nello sviluppo dei missili aria-aria di nuova generazione, divenuti sempre più centrali nelle moderne dottrine di deterrenza e superiorità aerospaziale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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