Il dietro le quinte degli archeologi | a Oria Fuoricampo Diari di scavo

Da brindisireport.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La mostra fotografica “Fuoricampo. Diari di scavo” è stata inaugurata ieri sera a Oria. L’esposizione, curata dall’archeologa locale, presenta immagini scattate durante le attività di scavo archeologico. La mostra si svolge nella giornata di domenica 7 giugno 2026.

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ORIA - È stata inaugurata ieri sera, domenica 7 giugno 2026, la mostra fotografica “Fuoricampo. Diari di scavo”, dell'archeologa oritana Ilaria Sammarco. È un vero e proprio “dietro le quinte” dei lavori di scavo in Italia e anche all'estero. Le foto sono esposte fino al 17 giugno a Palazzo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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