Il dietro le quinte degli archeologi | a Oria Fuoricampo Diari di scavo

ORIA - È stata inaugurata ieri sera, domenica 7 giugno 2026, la mostra fotografica “Fuoricampo. Diari di scavo”, dell'archeologa oritana Ilaria Sammarco. È un vero e proprio “dietro le quinte” dei lavori di scavo in Italia e anche all'estero. Le foto sono esposte fino al 17 giugno a Palazzo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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