Iran la ‘frenata’ di Trump dopo le minacce | cosa è successo? Il dietro le quinte

(Adnkronos) – Da Riad alla Florida passando per un numero incerto di cancellerie. E' la 'strada' su cui è avvenuta l'annunciata frenata sull'Iran di Donald Trump, che prima ha minacciato raid su impianti e infrastrutture energetiche per poi parlare di uno stop di cinque giorni con l'obiettivo dichiarato di favorire quelli che ha definito "buoni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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