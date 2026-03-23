Dietro le quinte degli Oscar, lontano dalle luci del palco, è andato in scena uno scontro che racconta molto più del cinema di oggi. Al party di Vanity Fair a Los Angeles, il drammaturgo Jeremy O. Harris ha attaccato pubblicamente il CEO di OpenAI Sam Altman, accusandolo di aver “venduto l’anima al diavolo” e di aver tradito lo spirito originario della sua stessa creatura. La scena, raccontata dal New York Times Maureen Dowd, è stata tutt’altro che mondana e si è svolta davanti a star e personalità di Hollywood come Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Jane Fonda e Jeff Bezos tra i tanti. Harris non ha lasciato spazio a repliche facili: una sequenza di accuse, incalzanti, quasi teatrali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hai venduto l’anima al diavolo!”: baruffa dietro le quinte degli Oscar tra Jeremy O. Harris e Sam Altman sul pericolo dell’IA al servizio del Pentagono

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