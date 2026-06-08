Il consigliere Presutti Pd al sindaco sull' Icranet | Il suo ruolo non è onorifico risponda alle otto domande
Il consigliere del PD ha chiesto al sindaco di rispondere alle otto domande riguardanti il ruolo nel progetto Icranet, sottolineando che il ruolo non è solo onorifico. Secondo il consigliere, il sindaco ha evitato di rispondere nel merito, minimizzando la propria posizione e attribuendo responsabilità ad altri, anche se ha avuto coinvolgimento in alcune delle questioni sollevate.
“Masci evita di rispondere nel merito, minimizza il proprio ruolo in Icranet (International center for relativistic astrophysics network) e attribuisce ad altri responsabilità di cui, almeno in parte, è stato protagonista anche lui”. In sostanza di risposte concrete non ne arrivano, ma arrivano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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