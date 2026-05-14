Chiellini in FIGC? Spunta anche il suo nome tra i candidati al ruolo di consigliere federale | le ultimissime

Da juventusnews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex calciatore, attualmente dirigente di una grande squadra, ha annunciato la propria candidatura come consigliere federale in vista delle elezioni della FIGC programmate a giugno. La sua candidatura si aggiunge ad altri nomi che si stanno contendendo il ruolo, e la sua presenza tra i candidati è stata comunicata ufficialmente. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente intorno alle elezioni per le cariche della federazione calcistica. La candidatura viene presentata come ufficiale attraverso un comunicato pubblicato nelle scorse settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Chiellini in FIGC? Il dirigente della Juventus si candida come consigliere federale in vista delle elezioni previste per il mese di giugno. L’assemblea elettiva della  FIGC  si avvicina e i nomi dei protagonisti che guideranno il calcio italiano stanno finalmente emergendo in modo definitivo. La Federazione ha ufficializzato l’elenco dei candidati per l’appuntamento fissato per lunedì  22 giugno, confermando la sfida per la presidenza tra  Giovanni Malagò  e  Ignazio Abate. Tuttavia, la vera sorpresa per la Juve  riguarda le candidature depositate per il ruolo di  consigliere federale. Tra i profili di spicco che hanno deciso di scendere in  campo  a livello istituzionale compare infatti il nome di  Giorgio Chiellini, ormai stabilmente inserito nei quadri dirigenziali del club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chiellini in figc spunta anche il suo nome tra i candidati al ruolo di consigliere federale le ultimissime
© Juventusnews24.com - Chiellini in FIGC? Spunta anche il suo nome tra i candidati al ruolo di consigliere federale: le ultimissime
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Chiellini presto in FIGC? Spunta anche il suo nome tra i candidati al ruolo di consigliere federale: le ultimissimedi Luca FiorettiChiellini presto in FIGC? Il dirigente della Juventus si candida come consigliere federale in vista delle elezioni previste per il...

FIGC, ufficiale la candidatura di Marotta, Chiellini e Sara Gama per il ruolo di consigliere federale: la listaAccomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione...

Si parla di: Primavera 1 Femminile | Semifinale scudetto | Juventus-Milan | La partita.

chiellini in figc spuntaAnche Marotta e Chiellini tra i candidati al ruolo di consigliere federale della FIGCCi sono anche Giorgio Chiellini e il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta tra i candidati al ruolo di consigliere federale della FIGC. milannews.it

chiellini in figc spuntaElezioni FIGC, i candidati per il nuovo consiglio federale: Campoccia, Chiellini e Marotta per la AInsieme alle candidature per la presidenza della FIGC, sono state ammesse dagli uffici tecnici della Federcalcio anche quelle del consiglio federale, tecnicamente decaduto dopo le dimissioni di Gabrie ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web