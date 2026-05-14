Chiellini in FIGC? Spunta anche il suo nome tra i candidati al ruolo di consigliere federale | le ultimissime
Un ex calciatore, attualmente dirigente di una grande squadra, ha annunciato la propria candidatura come consigliere federale in vista delle elezioni della FIGC programmate a giugno. La sua candidatura si aggiunge ad altri nomi che si stanno contendendo il ruolo, e la sua presenza tra i candidati è stata comunicata ufficialmente. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente intorno alle elezioni per le cariche della federazione calcistica. La candidatura viene presentata come ufficiale attraverso un comunicato pubblicato nelle scorse settimane.
di Luca Fioretti Chiellini in FIGC? Il dirigente della Juventus si candida come consigliere federale in vista delle elezioni previste per il mese di giugno. L’assemblea elettiva della FIGC si avvicina e i nomi dei protagonisti che guideranno il calcio italiano stanno finalmente emergendo in modo definitivo. La Federazione ha ufficializzato l’elenco dei candidati per l’appuntamento fissato per lunedì 22 giugno, confermando la sfida per la presidenza tra Giovanni Malagò e Ignazio Abate. Tuttavia, la vera sorpresa per la Juve riguarda le candidature depositate per il ruolo di consigliere federale. Tra i profili di spicco che hanno deciso di scendere in campo a livello istituzionale compare infatti il nome di Giorgio Chiellini, ormai stabilmente inserito nei quadri dirigenziali del club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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