Chiellini in FIGC? Spunta anche il suo nome tra i candidati al ruolo di consigliere federale | le ultimissime

Un ex calciatore, attualmente dirigente di una grande squadra, ha annunciato la propria candidatura come consigliere federale in vista delle elezioni della FIGC programmate a giugno. La sua candidatura si aggiunge ad altri nomi che si stanno contendendo il ruolo, e la sua presenza tra i candidati è stata comunicata ufficialmente. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente intorno alle elezioni per le cariche della federazione calcistica. La candidatura viene presentata come ufficiale attraverso un comunicato pubblicato nelle scorse settimane.

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