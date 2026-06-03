Presutti Pd | Su Icranet anomalie segnalate dalla corte dei conti il sindaco chiarisca

La corte dei conti ha segnalato anomalie riguardo a Icranet. Presutti, esponente del Pd, chiede che il sindaco chiarisca la situazione. Il primo cittadino è in carica da quasi dieci anni in un ente internazionale che gestisce beni pubblici di una città. La richiesta si concentra sulla trasparenza e sulla regolarità delle operazioni relative a Icranet. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle specifiche irregolarità segnalate.

"Il sindaco siede da quasi un decennio nell’organo di governo di un ente internazionale che vive su beni pubblici pescaresi. La corte dei conti certifica anomalie gravi. Il Consiglio comunale non sa nulla". Lo afferma il consigliere comunale Marco Presutti (Pd), che ha presentato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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