Si parla di un cambio nel cast di Ballando con le Stelle, con il conduttore più amato di Rai 1 che dovrebbe sostituire Selvaggia Lucarelli. La notizia circola tra indiscrezioni e voci di corridoio, mentre i preparativi per la nuova edizione sono già in corso. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il nome del possibile nuovo volto del programma è stato diffuso tra le indiscrezioni del settore.

I preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle sono già entrati nel vivo e, come accade ogni anno, attorno al programma iniziano a moltiplicarsi indiscrezioni e retroscena. L’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli, che dopo una lunga esperienza nello show ha scelto di intraprendere una nuova avventura professionale, ha inevitabilmente acceso il dibattito su chi potrebbe raccoglierne l’eredità. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ce n’è uno che i telespettatori di Rai 1 conoscono molto bene. Chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando? Ecco il nome caldissimo!. La casella lasciata libera da Lucarelli sembra essere diventata il tema più caldo in vista della prossima stagione del talent di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Il conduttore più amato di Rai 1 prende il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando? Spifferato il nome: ecco chi è

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