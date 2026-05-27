Selvaggia Lucarelli all' Isola dei Famosi dopo il Gf Mediaset la ruba alla Rai | chi può sostituirla a Ballando

Notizia in breve

Selvaggia Lucarelli sarà presente all’Isola dei Famosi, passando dalla casa del Grande Fratello a quella del reality, con Mediaset che ha scelto di affidarle il ruolo di conduttrice. La trasmissione si sposta dalla Rai a Mediaset, che ha deciso di puntare su di lei per rinnovare il format. La presenza di Lucarelli potrebbe influenzare la conduzione, sostituendo eventuali figure precedenti, ma al momento non sono state annunciate altre candidature ufficiali per il ruolo.