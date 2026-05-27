Selvaggia Lucarelli all' Isola dei Famosi dopo il Gf Mediaset la ruba alla Rai | chi può sostituirla a Ballando
Selvaggia Lucarelli sarà presente all’Isola dei Famosi, passando dalla casa del Grande Fratello a quella del reality, con Mediaset che ha scelto di affidarle il ruolo di conduttrice. La trasmissione si sposta dalla Rai a Mediaset, che ha deciso di puntare su di lei per rinnovare il format. La presenza di Lucarelli potrebbe influenzare la conduzione, sostituendo eventuali figure precedenti, ma al momento non sono state annunciate altre candidature ufficiali per il ruolo.
È tempo di grandi cambiamenti per Mediaset. L’emittente di Cologno Monzese tenta di riportare in auge i suoi programmi più famosi, soggetti a un drastico calo di ascolti negli ultimi tempi. Si inizia dall’Isola dei Famosi, con una nuova edizione ricca di novità. Il reality si trasforma in un adventure game e alla conduzione potrebbe arrivare Selvaggia Lucarelli, ormai di casa a Mediaset dopo l’esperienza da opinionista al Gf. Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi? Il successo in Mediaset come opinionista al Gf Chi la sostituirà a Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi? Sono sempre più numerosi le indiscrezioni che vedono Selvaggia Lucarelli come prossima conduttrice de l’Isola dei Famosi. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Selvaggia Lucarelli alla conduzione dell'Isola dei Famosi 2026
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